Río Negro lanza Empleo Joven para generar más oportunidades laborales

El Gobierno de Río Negro pone en marcha el programa Empleo Joven, destinado a facilitar el acceso al primer trabajo formal para jóvenes de entre 18 y 23 años, con incentivos fiscales para comercios, pymes y empresas que los contraten, además de capacitación y acompañamiento laboral. Lo anunció el Gobernador Alberto Weretilneck en el marco del 1° Foro de la Juventud Rionegrina, en Cipolletti.

La iniciativa busca resolver una de las principales dificultades que enfrentan los jóvenes al momento de ingresar al mercado laboral: conseguir una primera oportunidad que les permita sumar experiencia y demostrar sus capacidades.

“A nuestros jóvenes siempre les pasa que cuando tratan de buscar su primer trabajo, les piden experiencia laboral. ¿Qué experiencia van a tener si nunca les dieron la posibilidad de empezar a demostrar lo que saben hacer? Eso es lo que buscamos resolver”, planteó Weretilneck.

Al mismo tiempo, el programa genera mejores condiciones para que comercios, pymes y empresas industriales puedan incorporar personal joven. La Provincia acompañará esas contrataciones con beneficios concretos, reduciendo parte del costo que representa sumar un nuevo trabajador y facilitando el ingreso de más jóvenes al empleo formal.

Empleo Joven forma parte de una estrategia más amplia de la Provincia para preparar a los rionegrinos frente a las nuevas oportunidades que están generando las inversiones, el desarrollo energético, la minería, el turismo, la industria y la economía del conocimiento.

El Gobernador destacó que Río Negro atraviesa una profunda transformación productiva y que el desafío es lograr que sus principales beneficiarios sean los propios rionegrinos. Para eso, señaló la necesidad de preparar a los jóvenes, brindarles herramientas y generar las condiciones para que puedan acceder a los nuevos puestos de trabajo.

Un incentivo para contratar jóvenes

Las empresas que incorporen jóvenes de manera formal tendrán un beneficio concreto: la Provincia les reconocerá, como crédito fiscal, el equivalente al 50% de las contribuciones patronales que paguen por cada trabajador incorporado. Ese crédito podrá utilizarse para cancelar impuestos provinciales.

En determinados casos, el beneficio podrá llegar al 75% y mantenerse durante hasta 24 meses. El objetivo es facilitar que comercios, pymes y empresas puedan sumar nuevos trabajadores, disminuyendo el costo de la contratación y generando, al mismo tiempo, más oportunidades de primer empleo para jóvenes rionegrinos.

De esta manera, el Estado provincial conecta dos necesidades concretas: la de los jóvenes que buscan su primer trabajo y la del sector privado que necesita incorporar y formar trabajadores.

El programa estará destinado especialmente a jóvenes desempleados, quienes estén buscando su primer empleo formal o hayan participado de acciones de formación reconocidas por la Provincia. También se establecerán prioridades para quienes tengan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral.

Formación para los trabajos que vienen

Empleo Joven no terminará con la contratación. El programa incluirá formación profesional, certificación de competencias, orientación ocupacional, entrenamiento para el trabajo, prácticas formativas y profesionalizantes, tutorías y seguimiento de las trayectorias laborales.

Durante el primer año de contratación, los jóvenes deberán participar además de instancias de capacitación, formación profesional o certificación de competencias promovidas o reconocidas por la Secretaría de Trabajo.

El objetivo es que esa formación dialogue directamente con las necesidades de los sectores que están generando nuevas oportunidades en Río Negro: energía e hidrocarburos, minería, industria, logística y transporte, turismo y gastronomía, economía del conocimiento, comercio y servicios.

Weretilneck remarcó que ese proceso ya está en marcha y mencionó como ejemplo a los 108 jóvenes de toda la provincia que completaron una diplomatura en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial junto a la UBA y a las más de 7.300 personas que actualmente participan de RN Bilingüe, la propuesta provincial de formación gratuita en inglés.

Cómo participar

Los jóvenes interesados deberán inscribirse y cargar su currículum en el Servicio de Empleo Rionegrino (SER), mientras que las empresas podrán registrarse y publicar allí las vacantes disponibles.

A través del SER se realizará la intermediación laboral, vinculando los perfiles de los jóvenes con las necesidades de cada empresa. Una vez concretada la contratación formal, comenzará también el acompañamiento de la Provincia en la trayectoria laboral y formativa.

El programa se enmarca en la reglamentación de la Ley Provincial 4.813 y articula políticas de empleo, capacitación y desarrollo productivo con un objetivo central: que las nuevas oportunidades que está generando Río Negro se traduzcan en trabajo para los jóvenes rionegrinos.