Últimos días para presentar proyectos a Impulso Deportivo

Quedan pocos días para inscribirse a Impulso Deportivo, la iniciativa del Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Deporte, destinada a fortalecer escuelas y equipos deportivos comunitarios que promueven el acceso al deporte para niñas, niños y adolescentes de hasta 18 años en toda la provincia. La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre.

La convocatoria propone acompañar proyectos que ya se desarrollan en el territorio, poniendo el foco en aquellos espacios que sostienen propuestas deportivas de manera comunitaria y que muchas veces son impulsados por profesores, entrenadores y referentes que trabajan cotidianamente en sus localidades.

“Impulso Deportivo es un programa y una política pública que lanzó el Gobernador, que se refiere a fortalecer y acompañar todos esos proyectos deportivos que se vienen llevando adelante en la provincia”, explicó la Subsecretaria de Desarrollo Deportivo y Articulación Institucional, Guadalupe Gorriti.

En esa línea, la funcionaria remarcó que la propuesta no pretende reemplazar las experiencias que ya funcionan, sino brindarles herramientas para consolidarlas. “Esta iniciativa lo que busca es poder trabajar y estar en el territorio con todas estas personas que muchas veces son profesores, entrenadores o referentes deportivos que están llevando adelante con mucha responsabilidad y compromiso este tipo de actividades”, señaló.

El acompañamiento contempla la asignación de un profesor o tallerista remunerado por la Provincia, capacitaciones y asistencia para la planificación y el desarrollo de los proyectos, además de un seguimiento técnico y pedagógico durante su implementación.

Fortalecer lo que ya existe

Uno de los ejes de Impulso Deportivo es reconocer el trabajo que realizan las escuelas deportivas en las comunidades y generar mejores condiciones para que puedan sostener sus actividades.

“Con mucho orgullo estamos llevando adelante este programa que no busca cambiar lo que vienen haciendo sino fortalecerlo y estar en el territorio para poder garantizar a niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años más acceso y oportunidades al deporte”, sostuvo Gorriti.

La propuesta también contempla la realización de encuentros deportivos locales y zonales, además de instancias de capacitación para entrenadores, profesores y referentes, con una mirada formativa y comunitaria.

Para Gorriti, el alcance de estas propuestas excede la práctica de una disciplina deportiva. “Sabemos que el deporte inculca muchos valores: amistad, respeto, excelencia… es un formador de personas. Nosotros no buscamos con estos programas formar deportistas, sino justamente formar personas con todo lo que eso implica”, afirmó.

Desde esta perspectiva, Impulso Deportivo busca ampliar las oportunidades de acceso al deporte y, al mismo tiempo, fortalecer los espacios comunitarios que funcionan como lugares de encuentro, participación y pertenencia para chicos y chicas en distintas localidades de Río Negro.