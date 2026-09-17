Se lanzó Impulso Rionegrino para acompañar actividades deportivas y culturales

La Provincia presentó Impulso Rionegrino, un nuevo programa con el que se acompañará a escuelas deportivas y espacios culturales de toda la provincia. “El deporte y la cultura forman parte de nuestra identidad, por eso queremos estar junto a quienes desarrollan estas actividades en beneficio de nuestros jóvenes” aseguró el Gobernador Alberto Weretilneck.

“En cada barrio y en cada ciudad hay personas que todos los días sostienen actividades deportivas y culturales para nuestros chicos y jóvenes, por eso queremos estar al lado suyo porque son quienes permiten contar con deporte y cultura comunitaria” agregó el Gobernador.

En este marco, se desprenden dos iniciativas para consolidar el acompañamiento con rionegrinos que llevan adelante estas importantes tareas: Impulso Deportivo e Impulso Cultural.

A través de Impulso Deportivo, la Provincia acompañará a escuelas deportivas destinadas a jóvenes rionegrinos menores de 18 años con el objetivo de que más chicos puedan acceder a la práctica de deportes.

El plan apunta a optimizar la calidad de propuestas deportivas, lograr una mayor inclusión social y contención comunitaria.

Por su parte, Impulso Cultural busca fortalecer espacios comunitarios, instituciones y organizaciones, con herramientas concretas que ponen el foco en las juventudes y las nuevas formas de producción cultural.

Así, se busca generar más oportunidades para que actores del sector puedan profesionalizar sus propuestas, ampliando las posibilidades de crecimiento.

De esta manera, Río Negro genera más oportunidades para impulsar la cultura y el deporte, acompañando a quienes día a día hacen comunidad y son piezas claves para el desarrollo de niños y jóvenes en todo el territorio provincial.