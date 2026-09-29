Más móviles conectados al 911

El Gobierno de Río Negro profundiza la modernización tecnológica del sistema de emergencias, con una herramienta que permite al 911 conocer en tiempo real dónde están los móviles y enviar el recurso más cercano ante una emergencia. Por disposición del Gobernador Alberto Weretilneck, el plan contempla la incorporación de 400 dispositivos en total, de los cuales 228 corresponden a esta primera etapa de implementación.

Se trata de una ampliación del sistema de AVL (Localización Automática de Vehículos), que permite integrar cada vez más móviles al centro de monitoreo del 911 y mejorar la información disponible para organizar la respuesta ante una emergencia.

El Ministerio de Seguridad y Justicia lleva adelante el despliegue de esta tecnología, que ya fue instalada en móviles de Cipolletti, Cinco Saltos y General Roca, y completó también su implementación en Villa Regina y Allen. Durante la última semana de septiembre los trabajos continuarán en Bariloche y posteriormente en Viedma.

Más cerca de la emergencia

La información que aporta el sistema permite a los operadores del 911 conocer en tiempo real la ubicación de los móviles que realizan tareas de prevención y determinar cuál se encuentra más próximo ante un requerimiento. De esta manera, pueden asignar el recurso disponible más cercano, logrando mayor efectividad y agilidad en los tiempos de respuesta.

“Lo que se busca es ser efectivos y ser más ágiles en la respuesta a la emergencia”, explicó el director general Operativo del Sistema de Emergencias 911, Juan Pablo Ibáñez.

Además de facilitar la atención de emergencias, la geolocalización permite optimizar los recursos disponibles y conocer cómo se distribuyen territorialmente aquellos destinados a tareas de prevención. Con esta información, los responsables operativos pueden identificar sectores con menor presencia policial y disponer el desplazamiento de móviles, motocicletas o personal hacia los puntos donde sean necesarios.

Los dispositivos instalados en los móviles también cuentan con un botón de pánico. Ante una situación de emergencia o cuando las comunicaciones habituales no resultan efectivas, el personal puede activarlo para enviar una alerta al centro de monitoreo del 911 y solicitar asistencia.

Esta medida forma parte de la histórica inversión de U$S 12 millones impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck para modernizar el sistema de seguridad con más cámaras, inteligencia artificial, lectores de patentes y patrullaje inteligente en toda la provincia. “La tecnología nos permite saber dónde están nuestros recursos y actuar más rápido cuando una emergencia lo requiere”, destacó Weretilneck.