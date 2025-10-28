Ñorquincó Noticia del día Regionales

Se licitará una Importante obra de infraestructura urbana para Ñorquincó

Ricardo Manrique 12 horas ago

El Gobierno de Río Negro confirmó una importante agenda de licitaciones para el mes de noviembre, entre las que se destaca una obra clave para nuestra localidad.

El próximo 15 de noviembre se llevará a cabo la licitación para la construcción de cordón cuneta, badenes y alcantarillas en distintos sectores de Ñorquincó, una obra muy necesaria que permitirá mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales y el ordenamiento urbano.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, destacó que este proyecto forma parte del Plan de Obras Rionegrino 2023-2027, impulsado por el Gobierno Provincial con el objetivo de fortalecer el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de las y los rionegrinos.

“Se trata de una obra fundamental de infraestructura urbana que permitirá ordenar el escurrimiento de las aguas pluviales, una obra muy necesaria para la localidad”, señaló Echarren.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Río Negro continúa acompañando el crecimiento de Ñorquincó, invirtiendo en obras que mejoran los servicios y la infraestructura urbana para todos los vecinos y vecinas.

