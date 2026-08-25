Turismo simplifica trámites y suma nuevas herramientas digitales

El Ministerio de Modernización y la Secretaría de Turismo de Río Negro comenzaron a trabajar en la incorporación de nuevas herramientas digitales para simplificar las habilitaciones turísticas, reducir tiempos administrativos y facilitar las gestiones que realizan prestadores y municipios.

La Secretaria de Turismo, María Sol Canalda, explicó que “queremos facilitarles a los prestadores los trámites que realizan ante la Secretaría y, al mismo tiempo, mejorar las herramientas con las que trabajan nuestros equipos. La idea es contar con sistemas más ágiles, que reduzcan cargas administrativas y permitan obtener las habilitaciones en menos tiempo”.

“Hay un rumbo muy claro: hacerles más sencillo el acceso a los trámites y a la tecnología tanto a los prestadores como a los municipios. Nos llevamos muchas propuestas y mucho trabajo para implementar estos cambios lo antes posible”, subrayó.

El trabajo coordinado con el Ministro de Modernización, Milton Dumrauf, también contempla una mayor vinculación con los municipios, que forman parte de distintos procesos relacionados con la prestación de servicios turísticos. La incorporación de tecnología permitirá ordenar circuitos administrativos, simplificar la presentación de documentación y mejorar el acceso a la información.

Al respecto, Dumaruf, expresó: “La modernización del Estado no es solo incorporar tecnología, sino ponerla al servicio de la gente. Estamos trabajando para eliminar trabas burocráticas, agilizar los tiempos y ofrecer trámites 100% digitales que le hagan la vida más fácil en este caso al sector turístico, un motor fundamental para nuestra provincia”.

La primera etapa estará concentrada en la modernización de las habilitaciones y actualizaciones turísticas, con el objetivo de comenzar a aplicar los nuevos procesos en el corto plazo. A partir de ese trabajo, se revisarán otros trámites de la Secretaría para identificar cuáles pueden simplificarse y resolverse de manera más rápida y accesible.