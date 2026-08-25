El IPROSS suma un nuevo portal para facilitar gestiones de sus afiliados

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) puso en funcionamiento su nuevo Portal de Autogestión, que concentra en un solo lugar información, servicios y trámites de la obra social. Las personas afiliadas pueden realizar gestiones online sin acercarse a una delegación, utilizando el mismo usuario y contraseña de la App IPROSS.

La plataforma puede utilizarse desde una computadora, celular o tablet con conexión a internet y reúne en un mismo espacio diferentes consultas vinculadas con la cobertura, permitiendo acceder a la información de manera simple y desde cualquier lugar.

Información y servicios en un solo lugar

Desde el portal, las personas afiliadas pueden consultar:

Credencial digital.

Información sobre cobertura y grupo familiar.

Atenciones y recetas.

Cartilla de prestadores.

Buscador de prestadores por nombre, especialidad, matrícula o localidad.

Consulta de prácticas del nomenclador.

Información sobre programas de salud.

Información sobre coberturas y servicios.

De esta manera, el nuevo espacio permite reunir información relevante para los afiliados y facilita su consulta sin necesidad de realizar gestiones presenciales.

Algunos trámites ya pueden iniciarse online

También pueden iniciarse determinados trámites sin necesidad de acercarse a una delegación.

El portal se vincula con el Portal de Trámites, donde actualmente pueden iniciarse:

Gestión de familiar a cargo, que contempla distintos casos vinculados con la afiliación.

Renovación de afiliación de hijo o hija estudiante.

Carta de presentación para afiliado en tránsito.

Para iniciar una gestión, la persona afiliada completa la solicitud y carga la documentación requerida directamente desde el Portal. Una vez presentada, recibe un número de trámite que permite realizar el seguimiento.

Para estos trámites no es necesario presentar los originales en papel. La documentación se presenta de manera digital y queda sujeta a la revisión correspondiente por parte del IPROSS

La presentación de la documentación no implica la aprobación automática del trámite, ya que cada solicitud es analizada de acuerdo con los requisitos establecidos.

Más herramientas para facilitar el vínculo con los afiliados

La puesta en funcionamiento del Portal de Autogestión forma parte del proceso de modernización y digitalización que lleva adelante el Ipross para brindar más alternativas a sus afiliados y simplificar el acceso a sus servicios.

Con esta nueva herramienta, la obra social suma un espacio que permite consultar información, acceder a servicios e iniciar determinadas gestiones desde donde cada persona se encuentre, reduciendo la necesidad de traslados cuando el trámite puede resolverse online.

El Portal de Autogestión ya está disponible desde el sitio web institucional del IPROSS y se ingresa con el mismo usuario y contraseña utilizados en la App IPROSS.

De esta manera, el IPROSS continúa incorporando herramientas que buscan facilitar el día a día de sus afiliados, simplificar gestiones y estar cerca a través de nuevas alternativas de atención y servicio.