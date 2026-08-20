Turismo: Río Negro amplía la agenda de inversiones impulsada en Washington

La Provincia busca ampliar la actividad turística a más destinos y durante todos los meses del año, conectar regiones que hoy funcionan de manera más aislada y orientar inversiones en infraestructura, conectividad y servicios según las necesidades de cada lugar.

Desde hace seis meses la Provincia trabaja junto al Banco Mundial en el análisis de la oferta, la demanda y los circuitos turísticos existentes y potenciales, además de desafíos como la estacionalidad y la concentración de visitantes en determinados destinos.

El trabajo busca definir qué proyectos conviene priorizar en cada región y qué nuevos productos pueden vincular distintos puntos de la provincia. Entre las alternativas analizadas aparecen una ruta del vino desde la cordillera hasta el mar, la pesca deportiva, el turismo de montaña y otras experiencias vinculadas con la naturaleza. La agenda tuvo una nueva instancia durante la reciente misión encabezada por el Gobernador Alberto Weretilneck en Washington.

La asistencia técnica está a cargo de especialistas internacionales en turismo del Banco Mundial. Por parte del Gobierno Provincial, la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), dependiente del Ministerio de Hacienda, gestiona la cooperación técnica, mientras que la Secretaría de Turismo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, aporta la información sectorial y territorial.