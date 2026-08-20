Río Negro protagonista del desarrollo energético del país

La actividad vinculada a los nuevos proyectos energéticos ya empieza a modificar la dinámica productiva de Río Negro. En el puerto de San Antonio Este, la incorporación de nuevas operaciones permite sumar movimiento durante más meses del año, aprovechar una infraestructura estratégica de la provincia y generar trabajo alrededor de la logística, el transporte y los servicios.

Durante una recorrida por el puerto, el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, remarcó que este escenario es resultado de una definición tomada por el Gobierno Provincial. “El Gobernador Alberto Weretilneck entendió desde el primer momento que Río Negro tenía que ocupar un lugar central en este desarrollo. La decisión de adherir al RIGI y generar las condiciones para que estos proyectos se radiquen en nuestra provincia empieza a verse en hechos concretos”, sostuvo.

Para Banacloy, uno de los principales cambios está en la posibilidad de incorporar una nueva actividad sin desplazar las que forman parte de la identidad económica rionegrina. “Río Negro tiene agricultura, ganadería, pesca, turismo y una enorme diversidad productiva. Ahora se suman el gas y el petróleo. No es una cosa o la otra: es una provincia que puede producir más, generar más trabajo y aportar desde distintos sectores al crecimiento del país”, señaló.

La dimensión logística del proyecto también comienza a sentirse en San Antonio Este. Durante los próximos meses llegarán sucesivos cargamentos de caños que luego deberán ser trasladados hacia distintos puntos de la provincia para completar el ducto que conectará Vaca Muerta con la costa atlántica.

“Estamos hablando de miles de movimientos de camiones, actividad permanente en el puerto y servicios asociados que empiezan a tener otra escala. Eso se traduce en trabajo y en nuevas oportunidades para muchas empresas y trabajadores rionegrinos”, explicó Banacloy.

El Gerente General de Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte, Cristian López, destacó que esta nueva dinámica permite cambiar la estacionalidad tradicional del puerto. “La diversidad de actividades nos permite tener trabajo durante más meses del año. Cada operación moviliza entre 60 y 70 personas de manera directa por turno, además de todo el empleo vinculado a servicios, controles y logística”, indicó.