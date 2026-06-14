Desde el martes 16 se habilitará la venta de pasajes del Tren Patagonico para viajar en julio

El próximo martes 16 de junio a partir de las 10, el Tren Patagónico habilitará la venta de pasajes para los servicios de julio para el trayecto Viedma – San Carlos de Bariloche, que brinda una de las experiencias de viaje más representativas de la Patagonia.

Con la llegada de la temporada invernal, la empresa pone a disposición de residentes y turistas esta experiencia que permite recorrer Río Negro de punta a punta a través de un servicio que combina transporte, confort y la posibilidad de descubrir los diversos paisajes de la provincia.

Los pasajes podrán adquirirse a través de las estaciones de manera presencial y/o telefónica, página web oficial de Tren Patagónico y agencias habilitadas.

Tarifas

Pullman residentes: $98500 ; Pullman No residentes: $118500.

Camarotes residentes: $137000; Camarote No residente $165500

Transporte de vehículos

Vehículos de hasta 1,55 mts. de altura: $ 166500

Vehículos de hasta 1,56 mts. de altura: $ 229000

A lo largo de sus más de 800 kilómetros de recorrido, el tren conecta la costa atlántica con la cordillera, atravesando localidades y parajes de la Región Sur rionegrina y ofreciendo una alternativa diferente para llegar a uno de los destinos turísticos más elegidos del país durante el invierno.

La formación contará con coches Pullman, coches camarote, coche comedor con propuestas gastronómicas regionales y conexión a internet satelital, brindando servicios pensados para que los pasajeros disfruten plenamente de la experiencia durante todo el trayecto. Asimismo, continuará disponible el servicio de traslado de vehículos mediante bandejas automovileras.

Además, durante julio volverá a incorporarse el coche cine, un espacio pensado para brindar una experiencia recreativa adicional a los pasajeros durante el viaje.

El servicio contará con una programación especialmente seleccionada para toda la familia, propuestas infantiles, cine patagónico y cine trasnoche, permitiendo disfrutar del recorrido de una manera diferente mientras se atraviesan los paisajes característicos de la provincia.

La habilitación de la venta de pasajes para julio forma parte de la estrategia operativa prevista para la temporada invernal, un período de alta demanda en el que el tren se consolida como una alternativa elegida por turistas y residentes para recorrer Río Negro y acceder a sus principales destinos.

De esta manera, la empresa continúa fortaleciendo la conectividad entre las distintas regiones de Río Negro, promoviendo el turismo interno y acompañando el desarrollo de la actividad turística provincial mediante un servicio que constituye un emblema de la identidad ferroviaria rionegrina

Para consultas y compra de pasajes, ingresar a www.trenpatagonicosa.com.ar