Tren Patagónico suspende los servicios de pasajeros del 23 y 25 de octubre

La medida alcanza al servicio Viedma–Bariloche del viernes 23 y al de Bariloche–Viedma del domingo 25. El personal de la empresa continúa trabajando en la reparación y el acondicionamiento de la infraestructura ferroviaria, afectada por el incidente ocurrido el 13 de octubre como consecuencia de las condiciones meteorológicas extremas registradas en la región.

La medida responde a la necesidad de continuar con los trabajos de reparación y acondicionamiento de las vías, luego de los daños ocasionados por las condiciones meteorológicas extremas, las intensas lluvias y la sudestada registradas en la región el pasado 13 de octubre que provocaron el levantamiento de un tramo de vía y el posterior descarrilamiento de la locomotora principal.

El personal de Tren Patagónico se encuentra trabajando para avanzar en la recomposición de la infraestructura afectada y restablecer las condiciones operativas y de seguridad necesarias para garantizar el transporte de pasajeros.

Hasta tanto se completen las tareas correspondientes y se verifique que la infraestructura reúne las condiciones necesarias para una circulación segura, no será posible retomar los servicios mencionados.

En relación con las devoluciones o reprogramaciones de pasajes, los pasajeros deberán comunicarse con el área o canal de venta donde realizaron la compra.