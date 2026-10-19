La Policía de Río Negro abre las inscripciones para la Escuela de Suboficiales y Agentes

La convocatoria comenzará el lunes 19 de octubre para el Ciclo Lectivo 2026/2027. Las inscripciones corresponden a la sede de Sierra Grande y sus anexos en Cipolletti, San Carlos de Bariloche y Los Menucos.

La Policía de Río Negro informó que el próximo lunes 19 de octubre se abrirán las inscripciones para el Ciclo Lectivo 2026/2027 del Departamento Escuela de Suboficiales y Agentes.

La convocatoria contempla la sede central de Sierra Grande y sus anexos ubicados en Cipolletti, San Carlos de Bariloche y Los Menucos.

De esta manera, quienes estén interesados en incorporarse a la formación policial podrán iniciar el proceso de inscripción, de acuerdo con los requisitos y las condiciones que establezca la institución.

Se recomienda a los aspirantes consultar los canales oficiales de la Policía de Río Negro para conocer los requisitos de ingreso, la documentación necesaria y las modalidades de inscripción.

Información para Inscripciones: