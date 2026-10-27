Tren Patagónico retoma este viernes los servicios entre Viedma y Bariloche

El servicio de pasajeros de Tren Patagónico entre Viedma y San Carlos de Bariloche volverá a funcionar este viernes 30 de octubre, con sus salidas y horarios habituales, luego de finalizar los trabajos de reparación y acondicionamiento de las vías y del material tractivo.

Con la reanudación del servicio, se restablece la conexión ferroviaria entre la costa atlántica y la cordillera rionegrina, una alternativa de transporte que recorre distintas localidades de la provincia.

Días y horarios de salida

Viernes, a las 17: salida desde Viedma con destino a Bariloche.

Domingos, a las 17: salida desde Bariloche con destino a Viedma.

Desde Tren Patagónico destacaron la importancia de recuperar el servicio habitual para volver a conectar la provincia y recibir a los pasajeros que eligen viajar en tren.