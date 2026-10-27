Solicitan colaboración para encontrar a dos adolescentes en Bariloche

La Policía de Río Negro activó los protocolos de búsqueda para encontrar a Thiago Joel Godoy, de 13 años, y Antonella Luján Farchia. El joven se ausentó el sábado por la noche, mientras que la adolescente fue vista por última vez este lunes en inmediaciones de Onelli y Gallardo. Antonella es insulinodependiente, por lo que se solicita dar con su paradero cuanto antes.

La Policía de Río Negro solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de dos adolescentes que se ausentaron de dispositivos de alojamiento para jóvenes en San Carlos de Bariloche. Se trata de Thiago Joel Godoy, de 13 años, y Antonella Luján Farchia, cuyas ausencias fueron denunciadas y motivaron la activación de los protocolos de búsqueda.

Según la información difundida, Thiago se ausentó el sábado 25 de octubre, alrededor de las 23, de un dispositivo de alojamiento de la ciudad. Desde entonces, se desconoce su paradero.

En tanto, Antonella, quien se encuentra bajo el cuidado de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), se ausentó este lunes por la tarde. Fue vista por última vez en inmediaciones de las calles Onelli y Gallardo.

En el caso de la adolescente, las autoridades destacaron que es insulinodependiente, por lo que resulta importante localizarla en el menor tiempo posible.

Cómo identificar a Thiago Godoy

Thiago tiene 13 años, contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello castaño corto, con ondas y mechas grises. También tiene un piercing en la nariz.

Al momento de ausentarse vestía una campera de abrigo azul oscuro, un jean ancho de color claro, zapatillas negras con blanco y un gorro negro.

Cómo identificar a Antonella Farchia

Antonella tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene tez morena, ojos claros y cabello largo, por debajo de los hombros, de color rojo y fucsia. Tiene un piercing en la nariz.

La última vez que fue vista vestía un jean negro, zapatillas con detalles blancos, una remera negra y una campera tipo buzo negra. Además, llevaba una cartera beige.

Cómo aportar información

La Policía de Río Negro solicita que cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a encontrar a los adolescentes se comunique de inmediato al 911 RN Emergencias o se acerque a la unidad policial más cercana.

Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración de la comunidad para dar con ambos adolescentes.