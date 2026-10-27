Jacobacci avanza con el acondicionamiento de calles de ripio tras las lluvias

Luego de varias semanas de precipitaciones, la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci inició los trabajos de repaso y acondicionamiento de calles de ripio en distintos sectores de la ciudad.

Las tareas son ejecutadas a través de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos y comprenden las calles Almirante Brown, José Hernández, Perito Moreno, 1.º de Mayo y Alberdi.

Los trabajos buscan mejorar las condiciones de transitabilidad y facilitar la circulación de vecinos y vecinas, luego del deterioro que provocaron las lluvias en las calles de ripio.

Desde el Municipio indicaron que las intervenciones continuarán en otros sectores de la localidad, en la medida en que las condiciones climáticas permitan avanzar con las tareas.