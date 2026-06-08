Transporte Vesprini proyecta ampliar sus servicios en Jacobacci

El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, junto a la secretaria de Gobierno y Hacienda, Idelma Catrín, recibió en su despacho al propietario de Transporte Vesprini y representante de Transcont, Carlos Vesprini; al gerente comercial, Esteban Leal; y al gerente de la sucursal Bariloche, Fernando Ferrero.

Durante el encuentro, las autoridades municipales y los representantes de la empresa dialogaron sobre la intención de continuar fortaleciendo y expandiendo las operaciones de la firma en Jacobacci, además de avanzar en acciones conjuntas que contribuyan al desarrollo económico y logístico de la localidad.

En ese marco, los directivos informaron la incorporación de un nuevo servicio de transporte de cargas refrigeradas, destinado al traslado de mercaderías que requieren cadena de frío hacia Jacobacci. Esta nueva prestación permitirá ampliar las alternativas logísticas para comerciantes, emprendedores y productores locales, fortaleciendo el abastecimiento y la conectividad de la región.

Desde el Municipio destacaron la importancia de acompañar iniciativas privadas que generen nuevas oportunidades y mejoren los servicios disponibles para la comunidad, consolidando a Jacobacci como un punto estratégico para el desarrollo de la Región Sur.