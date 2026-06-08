Abren las inscripciones al programa Emprendedores Río Negro 2026

La Provincia, a través de la Agencia de Desarrollo Económico, acompaña una nueva edición del programa Emprendedoras y Emprendedores de Río Negro 2026, una iniciativa impulsada por Banco Patagonia junto a Fundación Nobleza Obliga y diversas instituciones provinciales, destinada a fortalecer el ecosistema emprendedor rionegrino mediante capacitación, mentorías y acceso a capital semilla.

La convocatoria ya se encuentra abierta y las personas interesadas podrán inscribirse de manera gratuita hasta el 30 de junio a través del sitio web www.emprendedoresrionegro.com.

La propuesta busca acompañar a quienes cuentan con una idea de negocio o un emprendimiento en marcha, brindándoles herramientas para potenciar sus proyectos y generar impacto económico, social y ambiental en sus comunidades.

El Director Ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Económico Río Negro, Sergio Iglesias, destacó que “desde la Provincia seguimos acompañando iniciativas que fortalecen el desarrollo emprendedor y generan más oportunidades para los rionegrinos y rionegrinas. Este programa brinda herramientas concretas para consolidar proyectos, impulsar nuevas ideas y promover emprendimientos con potencial de crecimiento en toda la provincia”.

Como parte del proceso, quienes se inscriban accederán a una etapa de formación online que abordará temáticas vinculadas a Inteligencia Artificial, Finanzas, Marketing, Redes Sociales, Networking, Herramientas de Negociación e Inteligencia Emocional, entre otras.

Una vez finalizada la instancia de capacitación, se seleccionarán los 30 mejores proyectos para participar de semifinales presenciales que se desarrollarán en las regiones Cordillera y Viedma.

Además, los emprendimientos seleccionados integrarán un catálogo interactivo que permitirá visibilizar sus propuestas y acercarlas a la comunidad.

Posteriormente, un jurado integrado por representantes de las instituciones organizadoras, organismos públicos y entidades de la sociedad civil elegirá a los ocho proyectos finalistas que participarán de una final provincial presencial prevista para octubre.

En esa instancia se definirán los tres emprendimientos ganadores, que se repartirán un total de $5.500.000 en capital semilla. Asimismo, se otorgará una Mención Especial de $600.000 a un emprendimiento que se destaque por incorporar la perspectiva de género en su desarrollo.

El programa cuenta con el respaldo del Gobierno de Río Negro, municipios, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil, consolidándose como una herramienta de acompañamiento para el crecimiento de los emprendimientos y el fortalecimiento de la matriz productiva provincial.