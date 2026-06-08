Finalizó el campeonato de futsal organizado por el Área de Deportes de Los Menucos

Con una destacada participación de equipos locales y de la región, culminó el campeonato de futsal organizado por el Área de Deportes de la Municipalidad de Los Menucos, consolidándose como un espacio de encuentro, competencia y camaradería para los amantes del deporte.

Desde la organización expresaron su agradecimiento a todo el equipo de trabajo que hizo posible el desarrollo del torneo, destacando especialmente la labor de Andrea y Yuliana, responsables de las planillas, así como el desempeño de la terna arbitral que acompañó cada jornada.

Asimismo, felicitaron a todos los equipos participantes por el compromiso y el espíritu deportivo demostrado a lo largo de la competencia.

Posiciones finales:

🥇 Primer puesto: Tercer Tiempo

🥈 Segundo puesto: La 23

🥉 Tercer puesto: Sacachispa

🏅 Cuarto puesto: Maquinciti

Distinciones individuales:

⚽ Mejor Jugador: Lautaro Melinguer

🧤 Mejor Arquero: Esteban Rodríguez

Por su parte, la intendenta Mabel Yauhar felicitó a los equipos que formaron parte del campeonato y destacó el esfuerzo de los ganadores, valorando la importancia de seguir promoviendo el deporte como herramienta de integración y desarrollo comunitario.