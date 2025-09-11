Todo listo para los Encuentros Culturales Rionegrinos en Valcheta

La instancia de la Región Sur de los Encuentros Culturales Rionegrinos tendrá lugar en Valcheta este viernes 12 de septiembre, donde se espera la participación de 150 jóvenes que se reunirán para compartir su arte y talento.

El programa de la Secretaría de Cultura, que cada año reúne a cientos de jóvenes de todas las localidades de la provincia para disfrutar una jornada a puro arte, tendrá su encuentro de la Región Sur este viernes a partir de las 10 en el Gimnasio Municipal, el Centro Cultural Libanés y la Sala de Oficio en Valcheta.

Allí, se presentarán los más de 150 participantes de Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci y Valcheta, quienes mostrarán sus obras en distintas disciplinas artísticas tales como música, danza, teatro, literatura y artes visuales.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Cultura, continúa promoviendo el desarrollo de las artes y el talento rionegrino en cada rincón de la provincia.