Provincia

La Policía abre las inscripciones para la Escuela de Cadetes

Ricardo Manrique 3 horas ago

La Policía de Río Negro informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para ingresar a la Escuela de Cadetes de Viedma, dirigida a jóvenes interesados en formarse como futuros agentes de seguridad. La convocatoria está destinada a personas argentinas nativas, con estudios secundarios completos, sin adeudar materias, y que cumplan con los requisitos físicos, médicos y académicos establecidos por la institución.

Entre las condiciones destacadas, se solicita una estatura mínima de 1,65 metros para varones y 1,60 para mujeres (sin calzado), un índice de masa corporal acorde, y no poseer tatuajes visibles.

Asimismo, los aspirantes deben tener entre 17 y 25 años de edad, no contar con antecedentes judiciales desfavorables y contar con aptitudes psicofísicas para desempeñar funciones policiales. Se recomienda mantener el estado civil de soltero/a y no tener hijos, debido al régimen de internado que implica el cursado.

Además de cumplir con los requisitos generales, los postulantes deberán rendir exámenes intelectuales, físicos y psicológicos. Los estudios médicos preocupacionales estarán a cargo de los aspirantes, y su reintegro quedará sujeto a la incorporación efectiva al Instituto Policial. 

Los interesados pueden inscribirse ingresando a http://policía.rionegro.gov.ar/inscripciones.

Next Post

Regionales Valcheta

Todo listo para los Encuentros Culturales Rionegrinos en Valcheta

jue Sep 11 , 2025
La instancia de la Región Sur de los Encuentros Culturales Rionegrinos tendrá lugar en Valcheta este viernes 12 de septiembre, donde se espera la participación de 150 jóvenes que se reunirán para compartir su arte y talento. El programa de la Secretaría de Cultura, que cada año reúne a cientos […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias