La Policía abre las inscripciones para la Escuela de Cadetes

La Policía de Río Negro informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para ingresar a la Escuela de Cadetes de Viedma, dirigida a jóvenes interesados en formarse como futuros agentes de seguridad. La convocatoria está destinada a personas argentinas nativas, con estudios secundarios completos, sin adeudar materias, y que cumplan con los requisitos físicos, médicos y académicos establecidos por la institución.

Entre las condiciones destacadas, se solicita una estatura mínima de 1,65 metros para varones y 1,60 para mujeres (sin calzado), un índice de masa corporal acorde, y no poseer tatuajes visibles.

Asimismo, los aspirantes deben tener entre 17 y 25 años de edad, no contar con antecedentes judiciales desfavorables y contar con aptitudes psicofísicas para desempeñar funciones policiales. Se recomienda mantener el estado civil de soltero/a y no tener hijos, debido al régimen de internado que implica el cursado.

Además de cumplir con los requisitos generales, los postulantes deberán rendir exámenes intelectuales, físicos y psicológicos. Los estudios médicos preocupacionales estarán a cargo de los aspirantes, y su reintegro quedará sujeto a la incorporación efectiva al Instituto Policial.

Los interesados pueden inscribirse ingresando a http://policía.rionegro.gov.ar/inscripciones.