Comenzó la gran final de los Encuentros Culturales Rionegrinos

Con la participación de más de 600 jóvenes y personas mayores este lunes comenzó en Las Grutas la gran final de la 13° edición de los Encuentros Culturales Rionegrinos bajo el lema “Juventud e Identidad”, que se extenderá hasta el jueves 23. En la oportunidad, se realizó el cierre del Programa ActivaMente del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura.

El programa de la Secretaría de Cultura tiene como fin promover instancias de encuentro e intercambio entre las y los jóvenes de todas las localidades rionegrinas. Luego de seis instancias regionales, llegó la gran final que se desarrolla en distintos puntos de la localidad balnearia hasta el jueves.

Durante la apertura, el Secretario de Cultura de la provincia, Franco Avila, señaló que “este es un momento especial porque le estamos dando un cierre en conjunto al programa ActivaMente y los Encuentros Culturales para poder vincular dos generaciones a través de la cultura. Esto es un orgullo como provincia porque habla de la verdadera integración y tiene que ver con decisiones políticas que son trascendentales en este contexto adverso que atravesamos”.

A su vez, instó a las y los jóvenes presentes a perseguir sus sueños en el campo de la cultura y del arte, a quienes les pidió que “no dejen que les digan que no pueden vivir del arte y de la cultura. La cultura es una actividad hermosa y puede ser una profesión para toda la vida”.

En estos cuatro días habrá diversas actividades recreativas y de convivencia en la playa, una charla sobre prevención y cuidado comunitario a cargo de la agencia APASA, talleres en simultáneo de teatro, artes visuales, danza, música y literatura además de las presentaciones de las y los finalistas.

Además, se encuentra presente el Fondo Editorial Rionegrino con su stand de obras escritas por autoras y autores rionegrinos y este martes a las 19 se presentarán los ganadores del concurso Talento Rionegrino en el Polideportivo Municipal bajo la dirección de Aníbal Lagos.

Allí, se presentará Luisina Graffigna quien interpretará “Tonada de luna llena” de Simón Díaz; Alexis Acosta con “Cactus” de Pedro Aznar; Martin Perez Concetti con “Fly me to the moon” de Bart Howard; Soraya Velasquez con “Memory” de Andrew Lloyd Webber; Claudia Guayquian con “Naranjo en Flor” de Virgilio Expósito; Graciela Bianchi con “Levantate y Canta” de Cesar Isella; Julián Ariaudo con su canción “Lazos”; Gricel Muñoz con “Dream On de Steven Tyler”; Ailin Carabajal con “Zamba de amor en vuelo” de Jorge Milikota y Agustin Cárdenas con su canción “Tiempo Compartido”.

En la oportunidad, estuvieron presentes el Intendente de San Antonio Oeste, Adrian Casadei; el Secretario de Políticas Públicas y Adultos Mayores, Fernando Henríquez; el Subsecretario de Industrias Creativas e Innovación, Julián Chalde; la Subsecretaria de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, Dolores Eyheraguibel y representantes de las áreas de cultura de los distintos municipios de la provincia.

De esta manera los Encuentros Culturales consolidan un espacio de participación y expresión donde las juventudes de la provincia comparten experiencias, aprenden unas de otras y fortalecen los lazos que las unen a través del arte y la cultura.