Provincia lanza la primera convocatoria de Mecenazgo Cultural

Este jueves 28 de agosto la Secretaría de Cultura de la provincia lanzará en Bariloche su primera convocatoria de Mecenazgo Cultural. En la oportunidad, se presentará también la marca Bariloche Creativo que reúne la agenda cultural de importantes eventos de la ciudad durante septiembre y octubre.

El Régimen de Mecenazgo Cultural es una herramienta legal implementada por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro, que facilita la participación del sector privado en el financiamiento y desarrollo de proyectos culturales en la provincia. Así, permite que personas físicas, jurídicas, colectivos culturales, artistas, gestores y organizaciones sin fines de lucro puedan presentar proyectos culturales para ser evaluados y, una vez declarados de Interés Cultural, recibir aportes de patrocinadores privados.

Este Régimen será lanzado este jueves a las 17.30 en la Sala de Teatro Público “Espacio Teatrantes”, donde también se presentará la marca “Bariloche Creativo”, un concepto que reúne la agenda cultural de la ciudad en los meses de septiembre y octubre, como el Festival Internacional de Música Bariloche, el Festival Audiovisual Bariloche, Nevadas Escénicas y Bariloche a la Carta.

Las Bases y Condiciones para postular proyectos o para postularse como patrocinador se encuentran disponibles en https://cultura.rionegro.gov.ar/programa/545/mecenazgo-cultural?n=NDMy, donde se recibirán inscripciones desde el 1 al 30 de septiembre.