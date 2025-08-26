Provincia

Provincia lanza la primera convocatoria de Mecenazgo Cultural

Ricardo Manrique 13 horas ago

Este jueves 28 de agosto la Secretaría de Cultura de la provincia lanzará en Bariloche su primera convocatoria de Mecenazgo Cultural. En la oportunidad, se presentará también la marca Bariloche Creativo que reúne la agenda cultural de importantes eventos de la ciudad durante septiembre y octubre.

El Régimen de Mecenazgo Cultural es una herramienta legal implementada por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro, que facilita la participación del sector privado en el financiamiento y desarrollo de proyectos culturales en la provincia. Así, permite que personas físicas, jurídicas, colectivos culturales, artistas, gestores y organizaciones sin fines de lucro puedan presentar proyectos culturales para ser evaluados y, una vez declarados de Interés Cultural, recibir aportes de patrocinadores privados.

Este Régimen será lanzado este jueves a las 17.30 en la Sala de Teatro Público “Espacio Teatrantes”, donde también se presentará la marca “Bariloche Creativo”, un concepto que reúne la agenda cultural de la ciudad en los meses de septiembre y octubre, como el Festival Internacional de Música Bariloche, el Festival Audiovisual Bariloche, Nevadas Escénicas y Bariloche a la Carta.

Las Bases y Condiciones para postular proyectos o para postularse como patrocinador se encuentran disponibles en https://cultura.rionegro.gov.ar/programa/545/mecenazgo-cultural?n=NDMy, donde se recibirán inscripciones desde el 1 al 30 de septiembre.

Next Post

Noticia del día Provincia

La boleta única ya tiene diseño

mar Ago 26 , 2025
La Justicia Federal Electoral sorteó los lugares que le corresponderán en la boleta única de papel a los partidos, frentes y alianzas que competirán en Río Negro de las elecciones en octubre, donde se elegirán tres senadores y dos diputados. También se conoció el diseño, con símbolos y colores. El […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

agosto 2025
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias