Tanque de reserva, un aliado esencial para tu familia

Contar con tanques de reserva domiciliarios en cada vivienda es clave, ya que constituye una herramienta fundamental que garantiza autonomía y tranquilidad a las familias ante cualquier eventualidad en la red de agua potable.

En este sentido, desde Aguas Rionegrinas se explica que tener un tanque de reserva es, fundamentalmente, la garantía de que tu rutina no se detenga ante cualquier imprevisto en la red, ya que brinda horas de autonomía para cubrir las necesidades básicas de higiene y consumo de toda la familia, particularmente cuando deben realizarse reparaciones de emergencia o cortes programados por mantenimiento en la zona.

Para quienes ya cuentan con esta reserva, ARSA invita a los usuarios a realizar la limpieza y desinfección de su tanque domiciliario al menos una vez al año. Esta tarea es vital para evitar la acumulación de sedimentos y garantizar que el agua almacenada conserve siempre su potabilidad y frescura.

Asimismo, es indispensable verificar que el depósito mantenga su tapa correctamente cerrada y hermética. Un tanque bien sellado impide el ingreso de insectos, polvillo o impurezas externas, asegurando que el recurso que llega a las canillas del hogar sea de la mejor calidad.