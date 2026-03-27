PAP y controles ginecológicos, claves contra el cáncer de cuello uterino

En el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero, el Ministerio de Salud de Río Negro recuerda que el PAP y la vacuna contra el VPH permiten prevenir el cáncer de cuello de útero. En Argentina, es el cuarto tipo de tumor más frecuente en mujeres y se estima que cada año ocurren más de 4.600 casos nuevos de cáncer Cervicouterino.

En Argentina, es el cuarto tipo de tumor más frecuente en mujeres y se estima que cada año ocurren más de 4.600 casos nuevos de cáncer Cervicouterino.

Es causado por algunos tipos de Virus de Papiloma Humano (VPH), afectan tanto a mujeres como a varones y se transmiten a través del contacto sexual. En algún momento de nuestra vida estaremos expuestos a este virus, en general será de tipo transitorio y desaparecerá sin generar lesiones.

Cuando la afectación viral se sostiene en el tiempo y se torna crónica puede transformarse en Cáncer Cervicouterino.

La prevención primaria se realiza mediante la vacunación contra el HPV, es una vacuna incorporada al calendario nacional, dirigida a niños y niñas de 11 años y se completa esquema hasta los 20 años. En todos los CAPS y Vacunatorios esta disponible esta vacuna.

El Papanicolaou (PAP) es un estudio sencillo que detecta lesiones en el cuello del útero, lo que permite tratarlas antes de que se conviertan en cáncer. Se recomienda que se realicen este estudio las mujeres a partir de los 25 años.

El riesgo de desarrollar cáncer de cuello de útero aumenta con la edad y es mayor en las mujeres de más de 50 años, por eso es importante que las mujeres después de la menopausia se realicen este estudio.

Tener hábitos sexuales seguros con el uso de preservativos en cada practica sexual, desde el inicio hasta el final de la relación, resulta en un habito protector.