Jacobacci será sede del 1° Clasificatorio Provincial para la categoría sub 18

El vóley rionegrino comienza su calendario deportivo con el 1° Clasificatorio Provincial para la categoría sub 18, el cual se llevará adelante durante este fin de semana en Ingeniero Jacobacci.

Las acciones comenzarán el viernes a las 10 y se desarrollarán de manera simultánea en el polideportivo Santiago Arroyo, el polideportivo Matadero, el Cet 26 y el gimnasio municipal. El acto inaugural será a las 20 en el primero de estos.

Por otra parte, tanto el sábado como el domingo , la actividad iniciará a las 8.30 y continuará hasta la tarde. Las finales serán pasado el mediodía del domingo.

Participarán 12 equipos en la rama masculina y 14 en la femenina, provenientes de General Roca, Bariloche, Allen, Viedma, El Bolsón, Choele Choel, Luis Beltrán, Cipolletti, Fernández Oro, San Antonio Oeste y locales.

El evento es organizado por la Municipalidad de Jacobacci junto a la Federación Rionegrina de Voleibol y el acompañamiento de la Secretaría de Deporte.

Los clasificatorios provinciales de la disciplina continuarán del 17 al 19 de abril para la categoría sub 14, del 1 al 3 de mayo para la sub 16 y del 22 al 24 de mayo para la sub 12.