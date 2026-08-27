Pilcaniyeu: Un vuelco en la Ruta 23 dejó a cuatro personas heridas

El siniestro ocurrió a unos 2 kilómetros de Pilcaniyeu, en dirección a Dina Huapi. Bomberos, Policía y personal del hospital asistieron a los ocupantes y trabajaron para asegurar y retirar el vehículo de la ruta.

Un impactante vuelco vial ocurrió a la altura del kilómetro 2 de la Ruta 23, en dirección a Dina Huapi. Del operativo participaron Bomberos, personal del Hospital de Pilcaniyeu y de la Policía. Del vehículo afectado descendieron ocho ocupantes, de los cuales cuatro fueron trasladados al nosocomio para una evaluación más completa.

A las 11:25 fue despachada una unidad de rescate con cinco bomberos, tras el aviso de personal de la Subcomisaría N.º 75 de Pilcaniyeu, que alertó sobre el siniestro ocurrido aproximadamente a 2 km de la localidad, en dirección a Dina Huapi.

En el lugar se constató la presencia del vehículo siniestrado y de sus ocho ocupantes, quienes fueron atendidos por personal de Bomberos, del Hospital y de la Policía. Los equipos trabajaron sobre el rodado para asegurarlo y retirarlo hacia la banquina de la ruta.

Como resultado de la atención brindada, cuatro de los ocupantes fueron trasladados al hospital de Pilcaniyeu para una mejor evaluación de su estado de salud.

En el operativo trabajaron el Hospital Pilcaniyeu, Bomberos Pilcaniyeu y personal de la Subcomisaría N.º 75.