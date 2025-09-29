Jornada solidaria y festejo del Día del Niño en Laguna Blanca

El pasado sábado, niños y niñas de Laguna Blanca, junto a sus familias, disfrutaron de una jornada especial para celebrar el Día del Niño. Aunque la fecha se conmemoró con un poco de atraso, la alegría fue la verdadera protagonista.

Un grupo de amigos solidarios de Bariloche impulsó la iniciativa, reuniendo donaciones que llegaron al paraje gracias al apoyo de Adolfo y del SPLIF Bariloche, que aportó dos brigadistas para el traslado. Juguetes, ropa, calzado y otros obsequios fueron parte de lo entregado.

La comitiva estuvo integrada por Sol Vera, de la agrupación Sumando Sonrisas; José “Pichi” Arpires, de la Biblioteca del barrio Nahuel Hue; Adolfo, Amancay Gallardo, Susana y los brigadistas, quienes recorrieron más de tres horas por la Ruta 23 para arribar a la localidad, donde las familias los esperaban con entusiasmo.

El clima acompañó con sol, aunque algo ventoso, y permitió que se llevara adelante una fiesta de más de cuatro horas organizada por la escuela local, la Comisionada de Fomento Margarita Varnes y vecinas del paraje. Hubo juegos tradicionales, un bingo con premios para todas las edades y hasta un concurso de chamamé. Desde la Biblioteca, además, prepararon libros para colorear que fueron entregados a cada niño y niña.

Entre los momentos más divertidos, se destacaron las visitas de dos personajes muy esperados: Minnie y un león, que participaron del certamen de baile aunque no lograron quedarse con el primer premio.

El encuentro comenzó con un almuerzo de choripanes, bebidas y chocolate de postre, continuó con juegos y entretenimientos y finalizó con chocolatada y torta para todos.

Los organizadores agradecieron a los vecinos, comercios locales y a Red Solidaria Bariloche, cuyo aporte fue clave para que la rueda solidaria se ampliara y llegara hasta Laguna Blanca.