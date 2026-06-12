Siete Parajes continúa fortaleciendo la asistencia a las familias

La Comisión de Fomento de Siete Parajes continúa desarrollando diversas acciones destinadas a acompañar a los vecinos y vecinas de la zona rural, fortaleciendo servicios, asistencia y obras de infraestructura.

En ese marco, se realizó la entrega de boletos de Marcas y Señales, permitiendo que productores y pobladores mantengan la documentación de sus animales actualizada. Desde la Comisión agradecieron especialmente al Municipio de Pilcaniyeu, al responsable del área de Marcas y Señales, Jorge Martínez, y a la intendenta Daniela Cornejo por el acompañamiento brindado.

Asimismo, comenzó la distribución de leña correspondiente al Plan Calor, una asistencia fundamental para afrontar las bajas temperaturas. Gracias al trabajo conjunto con Protección Civil y el SPLIF, se logró llegar a gran parte de las familias de los distintos parajes.

Las autoridades destacaron el acompañamiento del ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, y del Gobierno de Río Negro, por hacer posible esta importante ayuda destinada a mejorar las condiciones de vida durante el invierno.

Por otra parte, continúa avanzando la obra del bado de Las Coloradas, una intervención clave para mejorar la conectividad y la transitabilidad en la zona, especialmente en épocas de lluvias o crecidas.

Además, la Comisión de Fomento sigue acompañando a las familias mediante la entrega de materiales y asistencia ante distintas necesidades, reafirmando el compromiso de trabajar para mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada uno de los parajes que integran la jurisdicción.