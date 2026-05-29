Pilcaniyeu: Se inauguró un galpón de acopio para productores de Pichi Leufú

El Gobernador Alberto Weretilneck, acompañado por la Intendenta de Pilcaniyeu Daniela Cornejo, inauguró en Pichi Leufú un nuevo galpón para el acopio de forraje y herramientas destinado a productores de la zona, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante sequías y nevadas, y mejorar la logística del paraje.

La infraestructura, perteneciente a la Cooperativa Agropecuaria Peumayén, forma parte del programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR), mediante el cual ya se construyeron 24 galpones en distintas localidades de la Región Sur, en el marco de la política provincial para el fortalecimiento de la producción ganadera.

Durante la inauguración, Weretilneck destacó la importancia de seguir fortaleciendo la infraestructura rural en la zona y aseguró que “estos galpones son una herramienta concreta para acompañar a los productores, especialmente en momentos difíciles, sobre todo cuando las nevadas o las sequías nos golpean con fuerza”.

“Nosotros como Gobierno Provincial llevamos adelante inversiones para mejorar la capacidad de respuesta de cada uno de nuestras comisiones de fomento, pensando en los productores, en su trabajo y en la calidad de vida de las familias rurales”, agregó el Mandatario.

En esta oportunidad, el Municipio de Pilcaniyeu recibió un aporte superior a $63 millones, en el marco de una inversión provincial que ronda los $3 mil millones para este tipo de infraestructura en toda la región.

Al respecto, la Intendenta Cornejo expresó su emoción por compartir la jornada con su comunidad y destacó que la obra “era algo que los vecinos venían pidiendo desde hace no mucho tiempo y el Gobierno de la Provincia respondió rápidamente”.

“Fue muy gratificante poder acompañarlos y ser parte de este proyecto para que puedan contar con su propio espacio y su galpón”, agregó.

Por su parte, el Presidente de la Cooperativa Peumayén, José María Galván, destacó la inauguración del nuevo galpón en el marco de los 50 años de la entidad y aseguró que “hoy es un día histórico, estamos muy contentos porque no pensábamos contar con estas instalaciones tan rápidamente”.

Además, agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial y remarcó que “ahora queda mucho por trabajar para seguir fortaleciendo la producción local”.

Los galpones están destinados a mejorar la capacidad de respuesta ante eventos climáticos que afectan a la producción ganadera, especialmente sequías y nevadas, además de fortalecer las condiciones de trabajo y la logística tanto de productores como de municipios y comisiones de fomento en la prestación de servicios a la comunidad.

Con esta obra, Río Negro continúa fortaleciendo la producción ganadera de la Región Sur, con infraestructura estratégica que mejora la capacidad de respuesta ante contingencias climáticas y acompaña el desarrollo de las comunidades rurales con una mirada sostenible y de largo plazo.

Participaron de la inauguración los Ministros de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banaloy, de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, el Subsecretario de Municipios, Nestor Ayuelef, junto a las familias locales y productores y productoras de la región.