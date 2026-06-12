Es ley: la Policía de Río Negro podrá usar las pistolas “Taser”

Lo sancionó este jueves la Legislatura por mayoría; de esta forma la Fuerza pública provincial podrá incorporar el uso de armas menos letales, tales como dispositivos electrónicos de incapacitación o aerosoles irritantes. La medida busca prevenir y neutralizar situaciones delictivas reduciendo el riesgo de lesiones graves, y exige que los efectivos reciban capacitación técnica y operativa obligatoria antes de su uso.

Estas armas menos letales están diseñadas para incapacitar, disuadir o controlar a una persona disminuyendo significativamente la probabilidad de producir lesiones graves o la muerte. Entre los dispositivos autorizados se incluyen las reconocidas pistolas tipo Taser o Axon, aerosoles irritantes (comúnmente conocidos como gas pimienta), proyectiles de impacto controlado (como escopetas que disparan balas de goma o polímeros especiales), granadas aturdidoras acústicas o luminosas (“flash bang”) y lanzadores de agentes irritantes para control de multitudes.