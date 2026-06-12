La canasta básica aumentó 2% en mayo

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó un 2% en mayo. De esta manera, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.498.741 para no ser pobre, según el Indec.

Este indicador acumuló un alza del 34,9% en los últimos 12 meses. De todas formas, la suba mensual de la CBT estuvo por debajo del índice de inflación general de mayo, que fue 2,1%.

Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió un 2,4%. Así, ese mismo hogar de cuatro integrantes requirió $681.246 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir.

En lo que va del año, la CBA aumentó 15,6% y acumula un alza de 36,2% en los últimos 12 meses. Si bien el indicador se ubicó por encima de la inflación, estuvo 0,1 puntos por debajo del alza de los alimentos.

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en mayo, el Indec señaló que una persona necesitó $485.029,58 y un hogar de tres personas (compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61) requirió $1.193.172,77. Además, una familia de cinco personas (una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año) precisó $1.576.346,14 para no ser pobre.

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia fueron de $220.467,99 para una persona y de $542.351,26 para una familia de tres integrantes. Asimismo, si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $716.520,97.