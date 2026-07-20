Weretilneck en la ExpoRural 2026: “Río Negro es su agricultura y ganadería”

El Gobernador Alberto Weretilneck y el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, están presentes en la Expo Rural de Palermo acompañando a los productores y expositores rionegrinos que exhiben la potencia y la diversidad productiva de la provincia. Río Negro despliega su modelo de desarrollo productivo en la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Nacional, el evento agroindustrial más importante del país, que se desarrolla del 16 al 26 de julio bajo el lema “El Campo nos Une”.

Desde el predio de La Rural, el Gobernador Weretilneck destacó el lugar que ocupa el agro en la identidad rionegrina: “Si hay algo que caracteriza a Río Negro es su agricultura y su ganadería, es la principal provincia de la Patagonia en stock de ganadería bovina, con una enorme fortaleza en genética y en faena, y que año tras año la producción agrícola y ganadera provincial se consolida de manera muy importante”.

Para el Gobernador, la presencia en Palermo expresa una decisión compartida entre el sector público y el privado: “Todo foro y todo lugar donde podamos mostrar lo que somos, y donde podamos transmitir la potencia que es Río Negro hoy desde el punto de vista de la agricultura y la ganadería, es aprovechado tanto por el sector privado como por el sector público. Una exposición rural sin la presencia de la provincia sería dejar de lado uno de los aspectos más importantes que tenemos. Por eso estamos aquí, con nuestros productores y nuestros expositores”.

Weretilneck subrayó, además, el sentido de pertenencia que atraviesa a toda la provincia: “Nosotros nacimos desde el agua, desde la tierra y desde el sol. Esa es la génesis más importante que tiene Río Negro, es lo que nos dio nuestra identidad y lo que nos transmiten permanentemente las generaciones anteriores”.

También recordó que “somos los primeros productores de pera, los primeros productores de manzana y los principales exportadores de cerezas del país”.