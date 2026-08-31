Sierra Colorada: “Una nueva vida, un nuevo árbol”

Por segundo año consecutivo, se entregaron árboles a las familias de niños y niñas nacidos durante el último año, en una iniciativa que une el crecimiento de las nuevas generaciones con el cuidado del ambiente.

En el marco del Día Nacional del Árbol, Sierra Colorada llevó adelante una nueva edición de “Una nueva vida, un nuevo árbol”, una iniciativa que busca acompañar el nacimiento de nuevos integrantes de la comunidad con la plantación de un árbol.

Durante la jornada de este viernes se realizó la entrega de ejemplares a las familias de los niños y niñas nacidos entre julio de 2025 y agosto de 2026, dando continuidad a una propuesta que se desarrolla por segundo año consecutivo en la localidad.

La iniciativa fue impulsada por el Concejo Deliberante de Sierra Colorada y ratificada mediante la Declaración de Interés N.º 06/2026, con el propósito de generar un vínculo simbólico entre el crecimiento de los más pequeños y el cuidado del ambiente.

La propuesta parte de una idea sencilla y significativa: cada árbol plantado crecerá junto a un niño o niña de la comunidad, dejando una huella verde que podrá acompañarlos durante toda su vida.

Las visitas y entregas estuvieron encabezadas por la presidenta del Concejo Deliberante, Margot Miles, junto a Marino “Chiqui” Gutiérrez, encargado del Vivero Municipal.

Desde la organización destacaron especialmente el acompañamiento de las familias, que recibieron a los representantes de la iniciativa en sus hogares y se sumaron a esta propuesta ambiental y comunitaria.

“Una nueva vida, un nuevo árbol” busca así trascender una simple entrega de ejemplares y convertirse en un gesto de compromiso con las futuras generaciones, promoviendo desde los primeros años el cuidado de los espacios verdes y del ambiente.

La propuesta deja una huella que crecerá con el tiempo: nuevas vidas y nuevos árboles creciendo juntos en Sierra Colorada.