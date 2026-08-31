Pilcaniyeu se prepara para celebrar la Semana del Estudiante

Desde el lunes 14 de septiembre habrá actividades, juegos y propuestas recreativas para acompañar a los estudiantes de la localidad.

Pilcaniyeu ya comienza a prepararse para vivir una nueva Semana del Estudiante, con una agenda de actividades pensada para compartir, divertirse y celebrar junto a los jóvenes de la localidad.

Las propuestas comenzarán el lunes 14 de septiembre y se extenderán durante la semana, con diferentes juegos y actividades recreativas.

Uno de los momentos centrales será el próximo miércoles 16 de septiembre, cuando se realizará una divertida carrera de carritos (kartings), para la que ya se encuentra abierta la inscripción de equipos.

Desde la organización invitaron a todos los estudiantes que quieran participar a armar sus equipos e inscribirse con anticipación, para poder organizar la actividad.

¿Cómo inscribirse?

Los interesados pueden acercarse a la Secretaría de Cultura de Pilcaniyeu o comunicarse por WhatsApp al 2944 814168.

📅 Inicio de la Semana del Estudiante: lunes 14 de septiembre

🏎️ Carrera de carritos: miércoles 16 de septiembre

📍 Inscripciones: Secretaría de Cultura

📱 WhatsApp: 2944 814168

La propuesta busca generar un espacio de encuentro y celebración para los estudiantes, con una semana cargada de juegos, diversión y actividades compartidas.