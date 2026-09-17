Los Menucos avanza en la creación del Centro de Interpretación Geológico

El Municipio continúa trabajando junto al Gobierno de Río Negro, la Universidad Nacional de Río Negro y la Secretaría de Minería para poner en valor la riqueza geológica, la historia minera y el patrimonio de la localidad.

La intendenta de Los Menucos mantuvo una nueva reunión de trabajo para avanzar en la construcción del Centro de Interpretación Geológico, un proyecto que se desarrolla de manera articulada entre el Municipio de Los Menucos y el Gobierno de la Provincia de Río Negro.

La iniciativa también cuenta con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Río Negro, con la participación de docentes y estudiantes de las carreras de Artes Visuales, Geología y Diseño de Interiores, además de la Secretaría de Minería de la Provincia.

“Estamos trabajando junto a la Universidad de Río Negro, con docentes y estudiantes de Artes Visuales, Geología y Diseño de Interiores, y también con la Secretaría de Minería de la Provincia”.

El objetivo es integrar conocimientos, experiencia y nuevas propuestas para poner en valor la riqueza geológica de Los Menucos, su historia minera y su patrimonio, proyectando un espacio con una mirada educativa, cultural y turística que pueda ser disfrutado por la comunidad y por visitantes de toda la región.

“El objetivo es sumar conocimientos, experiencia y nuevas ideas para poner en valor nuestra riqueza geológica, nuestra historia minera y nuestro patrimonio, y convertir este Centro en un espacio educativo, cultural y turístico para Los Menucos y toda la región”.

Jóvenes protagonistas de un proyecto de futuro

El desarrollo de la propuesta también representa una oportunidad para que jóvenes estudiantes puedan aplicar sus conocimientos y participar activamente en un proyecto vinculado con la identidad y el futuro de Los Menucos.

De esta manera, el Centro de Interpretación Geológico se proyecta no solo como un espacio destinado a preservar y difundir el patrimonio local, sino también como una iniciativa que articula educación, cultura, turismo, conocimiento y desarrollo regional.