Se presentó la Caja de Herramientas para prevenir consumos problemáticos

La Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y de las Adicciones (APASA), dependiente del Ministerio de Salud, y en articulación con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, presentó la Caja de Herramientas para la prevención y el abordaje de los consumos problemáticos, mediante siete cuadernillos educativos. Los mismos fueron creados de manera conjunta desde una mirada integral y situada.

El material reúne siete cuadernillos didáctico-pedagógicos destinados a fortalecer las estrategias de prevención y el abordaje integral de los consumos problemáticos en ámbitos educativos y comunitarios. La propuesta ofrece recursos concretos para acompañar el trabajo de docentes, equipos directivos, equipos técnicos y referentes comunitarios, promoviendo el cuidado, la participación y la construcción de vínculos saludables a partir de experiencias pedagógicas situadas.

La Caja de Herramientas es el resultado del trabajo articulado entre ambos organismos provinciales, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales para la prevención y el abordaje de los consumos problemáticos desde una perspectiva integral, promoviendo acciones de cuidado en todo el territorio rionegrino.

De esta manera, Río Negro suma una herramienta concreta para fortalecer las políticas de prevención y brindar recursos a quienes trabajan diariamente en la promoción del cuidado y el abordaje integral de los consumos problemáticos en toda la provincia.

La actividad contó con la presencia del Ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis; la Secretaria de Educación, Silvia Arza, y de de Salud, Marina Deorsola; la directora ejecutiva del Programa Abordaje Integral de Consumos Problemáticos (APASA), Norma Mora; la Directora general de Educación, Marcela Strahl; legisladores provinciales; y equipos técnicos de APASA y del Ministerio de Educación y Derechos Humanos.