Weretilneck inauguró la ampliación de red de gas en Sierra Colorada

El Gobernador Alberto Weretilneck y la Intendenta Marta Ignacio inauguraron la ampliación de red de gas en Sierra Colorada, que permitirá conectar potencialmente a 78 familias, mejorando significativamente su calidad de vida y brindando más seguridad. Con esta obra, la localidad de la Región Sur alcanzará el 95% de cobertura, garantizando más oportunidades.

Esta nueva obra de ampliación forma parte de la expansión del Gasoducto de la Región Sur impulsado por el Gobernador Weretilneck. “Hay mucho trabajo de coordinación” destacó el Mandatario y resaltó la importancia del Gasoducto “una obra del Plan Castello que nos permitió llevar gas a localidades de esta región, en cantidad y en calidad, transformando realidades para miles de familias y potenciando su crecimiento”.

Las obras representaron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $66 millones. Para ampliar la red se ejecutaron más de 1.450 metros de nueva cañería, lo que permite seguir ampliando el acceso a servicios esenciales a vecinos y vecinas de la Región Sur, consolidando su desarrollo.

“Prácticamente toda Sierra Colorada contará con el gas en su vereda” aseguró el Mandatario en relación a la cobertura del 95% de la red. “Esto refleja lo que hemos logrado, con el eje puesto en mejorar la calidad de vida y la salud de vecinos y vecinas” añadió.

Además, valoró el trabajo conjunto entre la Provincia, el Municipio y la empresa Camuzzi, y afirmó que ahora se abre un nueva etapa en la que vecinos y vecinas deberán realizar los trámites para conectar la red a cada hogar, “cumpliendo con las exigencias de seguridad correspondientes con un gasista matriculado”.

La Intendenta Ignacio agradeció el acompañamiento continuo del Gobierno Provincial con acciones concretas que mejoran la vida de la comunidad: “Sin su apoyo no sería posible” aseguró.

De esta manera, Río Negro acompaña y potencia el crecimiento de Sierra Colorada, con infraestructura estratégica que se transforman en más calidad de vida y mejores condiciones para familias de la Región Sur.

Acompañaron el acto el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el Interventor del IPPV, Mariano Lavin; el Subsecretario de Municipios, Néstor Ayuelef; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; el Legislador, Alberto Moreno, y demás autoridades provinciales y municipales.