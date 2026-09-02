Sierra Colorada será sede de la instancia regional de los Juegos para Adultos Mayores

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Más de 200 participantes de distintas localidades de la Región Sur llegarán este sábado para competir en busca de un lugar en la final provincial.

Este sábado 5 de septiembre, Sierra Colorada será sede de la instancia regional de los Juegos Rionegrinos para Adultos Mayores, una jornada que reunirá a más de 200 competidoras y competidores de distintas localidades de la Región Sur.

La competencia ofrecerá una jornada de deporte, encuentro y camaradería, donde los participantes buscarán alcanzar la clasificación a la gran final provincial, que tendrá lugar en Las Grutas.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a acompañar a los deportistas locales y a las delegaciones visitantes, para disfrutar de una jornada marcada por la alegría, el esfuerzo, el compañerismo y el espíritu deportivo.

📍 Todos los datos

Lugar: Gimnasio Municipal de Sierra Colorada
Fecha: sábado 5 de septiembre
Participantes: más de 200 adultos mayores de la Región Sur

La comunidad de Sierra Colorada se prepara así para recibir a las delegaciones visitantes y ser protagonista de una nueva jornada de los Juegos Rionegrinos, una propuesta que promueve la participación, la actividad física y la integración de los adultos mayores.

¡Todos invitados a alentar a nuestros deportistas y brindar la mejor bienvenida a quienes llegan desde distintos puntos de la Región Sur!

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