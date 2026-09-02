Sierra Colorada será sede de la instancia regional de los Juegos para Adultos Mayores

Más de 200 participantes de distintas localidades de la Región Sur llegarán este sábado para competir en busca de un lugar en la final provincial.

Este sábado 5 de septiembre, Sierra Colorada será sede de la instancia regional de los Juegos Rionegrinos para Adultos Mayores, una jornada que reunirá a más de 200 competidoras y competidores de distintas localidades de la Región Sur.

La competencia ofrecerá una jornada de deporte, encuentro y camaradería, donde los participantes buscarán alcanzar la clasificación a la gran final provincial, que tendrá lugar en Las Grutas.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a acompañar a los deportistas locales y a las delegaciones visitantes, para disfrutar de una jornada marcada por la alegría, el esfuerzo, el compañerismo y el espíritu deportivo.

📍 Todos los datos

Lugar: Gimnasio Municipal de Sierra Colorada

Fecha: sábado 5 de septiembre

Participantes: más de 200 adultos mayores de la Región Sur

La comunidad de Sierra Colorada se prepara así para recibir a las delegaciones visitantes y ser protagonista de una nueva jornada de los Juegos Rionegrinos, una propuesta que promueve la participación, la actividad física y la integración de los adultos mayores.

¡Todos invitados a alentar a nuestros deportistas y brindar la mejor bienvenida a quienes llegan desde distintos puntos de la Región Sur!