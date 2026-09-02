Maquinchao suma dos nuevos gasistas matriculados

Diego Troncoso y Adrián Tellechea finalizaron su formación y ya cuentan con la habilitación correspondiente para realizar instalaciones domiciliarias de gas.

La Municipalidad de Maquinchao destacó la incorporación de dos nuevos gasistas matriculados que podrán desarrollar su actividad profesional en la localidad y la región.

Se trata de Diego Troncoso, matrícula N.º 81137084, y Adrián Tellechea, matrícula N.º 81137100, quienes ya cuentan con su matrícula correspondiente y se encuentran oficialmente habilitados para realizar instalaciones domiciliarias de gas.

La formación para acceder a la matrícula se desarrolló en la propia localidad de Maquinchao, a partir del convenio entre el Ministerio de Educación de Río Negro y la Municipalidad, que permitió acercar esta propuesta de capacitación a los vecinos.

La iniciativa representa una importante oportunidad de formación laboral y crecimiento profesional, al mismo tiempo que contribuye a ampliar la disponibilidad de mano de obra calificada y de servicios especializados para la comunidad.

Desde el Municipio felicitaron a Diego y Adrián por este importante logro y destacaron el esfuerzo, compromiso y dedicación demostrados durante todo el proceso de capacitación.

La incorporación de nuevos profesionales matriculados constituye además un aporte para el desarrollo local, generando nuevas oportunidades laborales y fortaleciendo los servicios disponibles en Maquinchao.