Sierra Colorada se sumó al programa “¿Y ahora qué? Fest”

La localidad de Sierra Colorada formó parte del programa “¿Y ahora qué? Fest”, con una jornada pensada para las juventudes, donde el encuentro, la participación y la expresión fueron protagonistas.

Estudiantes de la escuela secundaria local disfrutaron de una propuesta diversa que incluyó obra de teatro, música en vivo, cierre con DJ, y espacios de debate, charlas y juegos para reflexionar y pensarse colectivamente.

La actividad fue posible gracias al trabajo articulado con la Municipalidad de Sierra Colorada y el acompañamiento de distintas instituciones como la Comisaría de la Mujer, Niño y Familia, SENAF y el hospital local, que sumaron su compromiso para fortalecer este tipo de espacios.

Desde la organización destacaron la importancia de generar estos encuentros: “Cuando nos encontramos, también construimos preguntas, proyectos y futuro”.

Asimismo, se agradeció especialmente a la intendenta Marta Ignacio por su acompañamiento y por apostar al desarrollo de propuestas destinadas a las juventudes.

Estas iniciativas continúan consolidando espacios donde las voces jóvenes se escuchan, se expresan y se transforman en movimiento.