Sierra Colorada se sumó al programa “¿Y ahora qué? Fest”

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La localidad de Sierra Colorada formó parte del programa “¿Y ahora qué? Fest”, con una jornada pensada para las juventudes, donde el encuentro, la participación y la expresión fueron protagonistas.

Estudiantes de la escuela secundaria local disfrutaron de una propuesta diversa que incluyó obra de teatro, música en vivo, cierre con DJ, y espacios de debate, charlas y juegos para reflexionar y pensarse colectivamente.

La actividad fue posible gracias al trabajo articulado con la Municipalidad de Sierra Colorada y el acompañamiento de distintas instituciones como la Comisaría de la Mujer, Niño y Familia, SENAF y el hospital local, que sumaron su compromiso para fortalecer este tipo de espacios.

Desde la organización destacaron la importancia de generar estos encuentros: “Cuando nos encontramos, también construimos preguntas, proyectos y futuro”.

Asimismo, se agradeció especialmente a la intendenta Marta Ignacio por su acompañamiento y por apostar al desarrollo de propuestas destinadas a las juventudes.

Estas iniciativas continúan consolidando espacios donde las voces jóvenes se escuchan, se expresan y se transforman en movimiento.

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