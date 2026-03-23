Presentación del libro “Un pequeño Pueblo con una gran historia” en Maquinchao

El pasado viernes 20 de marzo, la comunidad de Maquinchao vivió una jornada especial con la presentación del libro “Un pequeño Pueblo con una gran historia”, del escritor Carlos Chico, en el marco de los festejos por el 121° aniversario de la localidad.

El evento contó con la presencia de la intendente Silvana Pérez, el secretario de Gobierno y Desarrollo Humano Alejandro Abraham, y el secretario de Deportes César Catrin. La actividad fue organizada por la Secretaría de Cultura y Turismo, a cargo de Jaqueline Busnadiego.

También acompañó la jornada el legislador Norberto Moreno, quien destacó la obra declarándola de interés cultural y educativo en la Legislatura de Río Negro.

La velada estuvo acompañada por expresiones artísticas locales, con la música de Ariel Cayupan junto a sus alumnas de canto, y la destacada presentación de Naldo Pérez, referente de la cultura patagónica. Pérez, ganador del certamen de malambo en Laborde en 1976 y campeón nacional en el Festival de Cosquín en 1974 y 1975, evocó los históricos encuentros folklóricos que se desarrollaron en Maquinchao entre 1976 y 1995.

Desde la organización se felicitó a Carlos Chico por su valioso trabajo de rescate histórico, que pone en valor la memoria de los primeros pobladores, quienes con esfuerzo forjaron sus comercios y emprendimientos en la estepa patagónica, dejando un legado que perdurará en el tiempo.