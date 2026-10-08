Sierra Colorada se prepara para el 2.º Festival de Cultura y Teatro

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Este viernes 9 y sábado 10 de octubre, la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario será escenario de dos jornadas con teatro, danza, música y espectáculos para toda la familia.

El Municipio de Sierra Colorada invita a la comunidad a disfrutar del 2.º Festival de Cultura y Teatro, una propuesta que reunirá durante dos días distintas expresiones artísticas y culturales de la región.

Las actividades se desarrollarán en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, con entrada para toda la comunidad y una programación que incluye producciones locales y la participación de artistas y elencos de distintas localidades.

Viernes 9 de octubre

La primera jornada comenzará a las 19 horas y contará con:

  • 7 de Oro, elenco teatral municipal de Sierra Colorada.
  • Obra infantil “Rul, el caracol que perdió su casita”, de Fundación Cultural Patagonia, de General Roca.
  • Freestyle Municipal de Sierra Colorada.
  • Monólogo “Historia No Autorizada de Río Negro”, de Villa Regina.
  • Presentación de Paula Abraham, de la Escuela de Danzas Artem de Los Menucos.

Sábado 10 de octubre

La segunda jornada también comenzará a las 19 horas y tendrá una variada propuesta artística:

  • Emanuel Ayala, cantante revelación de General Roca, ganador del Pre Cosquín 2025 y Revelación Cosquín 2025.
  • Presentación de los ganadores y clasificados locales de los Encuentros Culturales 2026: Thiara Guerrero, Bianca Sosa y Elías Montenegro.
  • Obra infantil “Los Grutynos”.
  • Obra “Hay que Convertirlo en Flor”.
  • Obra juvenil, una adaptación realizada por Facundo Barrios y Hamet Lencina de “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.
  • Obra “Un chiquito casi imposible”.
  • Obra teatral “Pakita”.
  • Presentación de la Escuela Municipal de Danzas Folclóricas.

Dos jornadas para celebrar la cultura regional

El festival propone un espacio de encuentro para disfrutar del talento de artistas locales y regionales, acercando al público propuestas de teatro, música, danza y expresiones culturales.

Desde el Municipio invitaron a vecinos y familias a participar y acompañar esta segunda edición.

Sierra Colorada se prepara para vivir dos jornadas a puro arte y cultura. ¡La comunidad está invitada a ser parte!

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