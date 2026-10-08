Sierra Colorada se prepara para el 2.º Festival de Cultura y Teatro

Este viernes 9 y sábado 10 de octubre, la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario será escenario de dos jornadas con teatro, danza, música y espectáculos para toda la familia.

El Municipio de Sierra Colorada invita a la comunidad a disfrutar del 2.º Festival de Cultura y Teatro, una propuesta que reunirá durante dos días distintas expresiones artísticas y culturales de la región.

Las actividades se desarrollarán en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, con entrada para toda la comunidad y una programación que incluye producciones locales y la participación de artistas y elencos de distintas localidades.

Viernes 9 de octubre

La primera jornada comenzará a las 19 horas y contará con:

7 de Oro , elenco teatral municipal de Sierra Colorada.

, elenco teatral municipal de Sierra Colorada. Obra infantil “Rul, el caracol que perdió su casita” , de Fundación Cultural Patagonia, de General Roca.

, de Fundación Cultural Patagonia, de General Roca. Freestyle Municipal de Sierra Colorada.

de Sierra Colorada. Monólogo “Historia No Autorizada de Río Negro” , de Villa Regina.

, de Villa Regina. Presentación de Paula Abraham, de la Escuela de Danzas Artem de Los Menucos.

Sábado 10 de octubre

La segunda jornada también comenzará a las 19 horas y tendrá una variada propuesta artística:

Emanuel Ayala , cantante revelación de General Roca, ganador del Pre Cosquín 2025 y Revelación Cosquín 2025.

, cantante revelación de General Roca, ganador del Pre Cosquín 2025 y Revelación Cosquín 2025. Presentación de los ganadores y clasificados locales de los Encuentros Culturales 2026 : Thiara Guerrero, Bianca Sosa y Elías Montenegro .

: . Obra infantil “Los Grutynos” .

. Obra “Hay que Convertirlo en Flor” .

. Obra juvenil, una adaptación realizada por Facundo Barrios y Hamet Lencina de “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

de “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza. Obra “Un chiquito casi imposible” .

. Obra teatral “Pakita” .

. Presentación de la Escuela Municipal de Danzas Folclóricas.

Dos jornadas para celebrar la cultura regional

El festival propone un espacio de encuentro para disfrutar del talento de artistas locales y regionales, acercando al público propuestas de teatro, música, danza y expresiones culturales.

Desde el Municipio invitaron a vecinos y familias a participar y acompañar esta segunda edición.

Sierra Colorada se prepara para vivir dos jornadas a puro arte y cultura. ¡La comunidad está invitada a ser parte!