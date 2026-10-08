Jacobacci: Los salarios municipales por encima de la inflación

Las secretarias Idelma Catrín y Karina Perdomo repasaron la política salarial y las últimas propuestas presentadas por el Ejecutivo Municipal durante una entrevista en FM DSUR.

Las secretarias de Gobierno y Hacienda, Idelma Catrín, y de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Karina Perdomo, participaron de una entrevista en FM DSUR, donde abordaron la evolución de los salarios municipales y distintos aspectos relacionados con las condiciones laborales de los trabajadores.

Durante la entrevista, las funcionarias señalaron que, desde el inicio de la actual gestión municipal, se viene trabajando en una recomposición salarial sostenida, que contempla incrementos en los haberes básicos, el mantenimiento de un bono mensual y mejoras vinculadas a las condiciones laborales.

Las últimas propuestas salariales

En relación con la última instancia de negociación salarial, desde el Ejecutivo Municipal explicaron que fueron presentadas dos alternativas de bono:

$200.000 , a abonarse en dos cuotas.

, a abonarse en dos cuotas. $150.000, en un único pago previsto para el 15 de octubre.

Las funcionarias también se refirieron al acta correspondiente a la reunión de negociación y explicaron que la propuesta había quedado consignada de manera incorrecta en la redacción inicial del documento.

Según detallaron, posteriormente la Secretaría de Trabajo realizó la correspondiente rectificación, dejando asentados los términos de la propuesta presentada por el Ejecutivo Municipal.

Desde el Municipio remarcaron que la política salarial forma parte de una agenda de trabajo orientada a sostener la recomposición de los ingresos y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales.