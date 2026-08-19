Sierra Colorada retoma la construcción de 10 nuevas viviendas

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El Municipio de Sierra Colorada inició la construcción de 10 nuevas viviendas que habían quedado abandonadas tras la interrupción de la obra a nivel nacional.

La obra fue retomada gracias a la decisión y el financiamiento del Gobierno de Río Negro, en conjunto con el IPPV, con una inversión que supera los $500 millones.

Las nuevas viviendas serán construidas íntegramente con mano de obra local, generando además oportunidades laborales para vecinos de la localidad y fortaleciendo el movimiento de la economía local.

En el marco del inicio de los trabajos, también se realizó la entrega de indumentaria de trabajo a más de 20 albañiles que participan de la obra, acompañando las tareas y garantizando mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades.

Desde el Municipio destacaron la importancia de recuperar una obra que había quedado paralizada y transformarla en una nueva oportunidad para 10 familias de Sierra Colorada, además de generar empleo y movimiento económico en la comunidad.

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