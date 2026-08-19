Sierra Colorada retoma la construcción de 10 nuevas viviendas

El Municipio de Sierra Colorada inició la construcción de 10 nuevas viviendas que habían quedado abandonadas tras la interrupción de la obra a nivel nacional.

La obra fue retomada gracias a la decisión y el financiamiento del Gobierno de Río Negro, en conjunto con el IPPV, con una inversión que supera los $500 millones.

Las nuevas viviendas serán construidas íntegramente con mano de obra local, generando además oportunidades laborales para vecinos de la localidad y fortaleciendo el movimiento de la economía local.

En el marco del inicio de los trabajos, también se realizó la entrega de indumentaria de trabajo a más de 20 albañiles que participan de la obra, acompañando las tareas y garantizando mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades.

Desde el Municipio destacaron la importancia de recuperar una obra que había quedado paralizada y transformarla en una nueva oportunidad para 10 familias de Sierra Colorada, además de generar empleo y movimiento económico en la comunidad.