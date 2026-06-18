Kilómetro 0: una red de 14 invernaderos para producir en todo Río Negro

Producir verduras frescas donde viven las familias, generar oportunidades en cada comunidad y sumar valor a la producción local: con esa visión, el Gobierno de Río Negro continúa desarrollando el programa Kilómetro 0, una iniciativa que cuenta con 14 invernaderos distribuidos en distintos puntos del territorio y que permite acercar alimentos de calidad durante todo el año, incluso en regiones donde las condiciones climáticas y las distancias históricamente representaron un desafío.

Impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, el programa promueve la producción hortícola de cercanía, reduciendo los costos logísticos, mejorando el acceso a verduras frescas y generando nuevas posibilidades de desarrollo económico en localidades y parajes de todo Río Negro.

La iniciativa forma parte de la estrategia de desarrollo productivo impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck para diversificar y poner en valor la matriz productiva rionegrina. En ese marco, Kilómetro 0 promueve la producción local de alimentos, el agregado de valor en origen y la generación de nuevas oportunidades económicas en distintas regiones de la provincia.

Actualmente, la red está integrada por 14 invernaderos comerciales ubicados en Choele Choel, Luis Beltrán (2), Río Colorado, Guardia Mitre, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Maquinchao, Valcheta, Pilcaniyeu, Comallo (2), Trailacahue, Río Chico y Corralito. La mayor concentración se encuentra en la Región Sur, donde la producción local de alimentos adquiere un valor estratégico para las comunidades.

Cada uno de estos espacios fue pensado para combinar autoconsumo y comercialización. Allí se producen distintas hortalizas destinadas al abastecimiento de familias, instituciones, escuelas y mercados locales, garantizando productos frescos durante todo el año y generando circuitos cortos de comercialización que benefician tanto a productores como a consumidores.

“La propuesta es que cada vez más alimentos se produzcan cerca de donde se consumen. Esto permite reducir costos, mejorar la calidad de los productos y generar nuevas oportunidades para las comunidades”, explicó el Secretario de Agricultura, Lucio Reinoso.

La iniciativa incorpora tecnología adaptada a las distintas realidades de la provincia, con sistemas de riego eficientes y estructuras diseñadas para responder a las condiciones climáticas de cada región. Esto permite sostener la producción durante gran parte del año y ampliar la oferta de alimentos frescos en lugares donde históricamente dependían de productos trasladados desde cientos de kilómetros.

Además de la producción primaria, el programa promueve el agregado de valor. En varios de los establecimientos vinculados a Kilómetro 0, las hortalizas también se transforman en conservas, salsas y otros productos elaborados, incorporando conocimientos, herramientas de comercialización y nuevas alternativas de ingreso para quienes participan de los proyectos.

En Pilca Viejo, el invernadero fue inaugurado en octubre de 2025 y ya muestra sus primeros resultados. Además de la producción de hortalizas frescas, la comunidad educativa comenzó a elaborar conservas y otros productos con valor agregado, ampliando las posibilidades de aprovechamiento de la producción local. El espacio es sostenido y trabajado diariamente por la comunidad educativa, que participa de las distintas etapas de producción y elaboración.

La experiencia refleja el espíritu del programa: producir donde vive la gente, incorporar conocimiento, crear oportunidades económicas y mejorar el acceso a alimentos frescos en cada rincón de la provincia.

Con 14 invernaderos en funcionamiento y presencia en distintas regiones del territorio, Kilómetro 0 consolida una red productiva que acerca alimentos frescos a las mesas rionegrinas, genera actividad económica local y suma valor agregado en origen. La experiencia demuestra que la transformación de la matriz productiva también se construye desde las economías locales, incorporando tecnología, conocimiento y nuevas oportunidades de desarrollo en cada rincón de Río Negro.