Sierra Colorada lanza el concurso “Creando Nuestra Bandera”

La Municipalidad de Sierra Colorada invita a toda la comunidad a participar del concurso “Creando Nuestra Bandera”, una propuesta que busca fomentar la creatividad, el arte y el reciclaje en el marco de las celebraciones por el Día de la Bandera y el inicio del Mundial 2026.

La iniciativa convoca a vecinos y vecinas de todas las edades a diseñar una bandera argentina utilizando diferentes técnicas y materiales, como dibujo, pintura, telas, elementos reciclados o cualquier recurso creativo que permita expresar el orgullo por los colores celeste y blanco.

Categorías

Niños: de 5 a 12 años.

de 5 a 12 años. Adolescentes: de 13 a 20 años.

de 13 a 20 años. Adultos: 21 años en adelante.

Cómo participar

Para formar parte del concurso, los participantes deberán:

Publicar una foto de la bandera en Facebook. Indicar la edad del participante en la publicación. Mencionar a Sierra Colorada Municipio en la publicación (no etiquetar). Participar a través de la página oficial de Facebook de la Municipalidad.

Modalidad de premiación

Los ganadores serán aquellos cuyas publicaciones obtengan la mayor cantidad de reacciones en Facebook, por lo que se invita a compartir las creaciones y sumar el apoyo de familiares y amigos.

Fechas importantes

Cierre del concurso: 17 de junio.

17 de junio. Exposición presencial: 16 y 17 de junio en la Casa del Bicentenario.

Desde el Municipio destacaron que esta propuesta busca promover la participación comunitaria, el sentido de pertenencia y la expresión artística de vecinos y vecinas de todas las edades.

Para más información y consultas, los interesados pueden comunicarse al 2984-764147 (Marlem).