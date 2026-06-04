Pilcaniyeu suma nuevos talleres culturales para la comunidad

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilcaniyeu anunció el inicio de nuevas propuestas culturales destinadas a vecinos y vecinas de la localidad, con el objetivo de ampliar los espacios de formación, aprendizaje y desarrollo artístico.

Este jueves 4 de junio comenzó el Taller Municipal de Cuerdas, que se desarrollará luego del Taller de Acordeón y estará orientado al aprendizaje de distintos instrumentos, entre ellos guitarra criolla, guitarra eléctrica, bajo, violín, charango y ukelele.

Por otra parte, el próximo 10 de junio dará inicio el Taller Municipal de Confección de Lencería, una propuesta abierta a toda la comunidad que busca brindar herramientas para el aprendizaje y el desarrollo de una actividad con potencial emprendedor, sin necesidad de contar con experiencia previa.

Desde el Municipio destacaron la importancia de seguir generando espacios de capacitación, expresión cultural y oportunidades de formación para personas de todas las edades.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden acercarse a la Secretaría de Cultura, comunicarse al WhatsApp 2944 318376 o asistir directamente a los talleres.