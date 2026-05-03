Sierra Colorada impulsa mejoras en el Club Social y Deportivo

En la localidad de Sierra Colorada se concretó un nuevo avance en infraestructura para el Club Social y Deportivo, con el objetivo de mejorar sus instalaciones y brindar mayor comodidad a la comunidad.

La intendenta Marta Ignacio realizó la entrega de materiales destinados a la renovación integral de los baños y la optimización del sistema de agua del edificio. La entrega fue recibida por el presidente de la institución, Hugo Colin, junto a la comisión directiva.

Desde el Municipio destacaron la importancia de acompañar el crecimiento de las instituciones locales, consideradas espacios clave para la vida social y comunitaria.

“Queremos que cada vecino y vecina disfrute de un espacio cómodo y en condiciones. Sabemos que el club es el escenario de nuestros eventos más importantes, desde festejos familiares hasta encuentros sociales”, expresó la jefa comunal.

De esta manera, la inversión en el Club Social y Deportivo se traduce en una mejora directa en la calidad de los espacios compartidos, fortaleciendo el bienestar y la integración de la comunidad.