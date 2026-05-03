Pilcaniyeu Viejo, reconocido como sitio y monumento histórico

La Legislatura avanzó además en la protección patrimonial de Pilcaniyeu Viejo, al declararlo Sitio Histórico Provincial y otorgar la categoría de Monumento Histórico a dos edificaciones clave: el antiguo correo (circa 1905) y el galpón de esquila (circa 1930).

El proyecto de Martina Lacour (PRO – Unión Republicana) pone en valor el rol estratégico que tuvo el paraje en los inicios del siglo XX como nodo logístico, comercial y de comunicación en la Línea Sur rionegrina.

La normativa permitirá incorporar estos bienes al régimen de protección patrimonial, con el objetivo de garantizar su conservación y promover su aprovechamiento educativo, cultural y turístico.