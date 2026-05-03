Jacobacci: Municipio y gremios acordaron actualización salarial para abril

El Municipio de Ingeniero Jacobacci y los gremios SOYEM, ATE y UPCN alcanzaron un nuevo acuerdo salarial en el marco de la reunión paritaria realizada el pasado 28 de abril en la delegación de la Secretaría de Trabajo de Río Negro.

Tras un cuarto intermedio solicitado por las partes, se retomaron las negociaciones y se definieron los siguientes puntos:

Pago de un bono de $140.000, a acreditarse por única vez.

Aplicación del 2,9% correspondiente al IPC sobre el salario básico.

Continuidad de las negociaciones en próximas paritarias, evaluando la evolución de la inflación y la situación económica.

Asimismo, se acordó que el porcentaje restante del índice inflacionario será tratado en futuras reuniones, en función de los recursos municipales y los ingresos por coparticipación.

Finalmente, se fijó una nueva reunión paritaria para el próximo 28 de mayo a las 8:30 horas, donde se dará continuidad al diálogo entre las partes.